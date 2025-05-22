Для повышения производительности и снижения размытости используется новая технология стробирования Asus Extreme Low Motion Blur 2.

Asus анонсировала новый игровой монитор ROG Strix Ace XG248QSG, предназначенный для любителей соревновательных игр, киберспортсменов, сообщает TFTCentral. В мониторе используется плоский 24,1-дюймовый дисплей Super TN с разрешением 1920 на 1080 пикселей и частотой обновления 610 Гц с поддержкой адаптивной синхронизации. По информации специалистов ресурса, стандартная частота обновления дисплея составляет 600 Гц, специалистами Asus выполнен небольшой разгон на 10 Гц. Минимальное время отклика составляет 0,1 мс (G2G), а задержка ввода 0,8 мс, что, по данным Asus, в 2,25 раза меньше, чем у конкурирующих киберспортивных мониторов. В числе прочего заявлены углы обзора 170/160 градусов и 90-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3.

Источник изображения: Asus

Для повышения производительности и снижения размытости используется новая технология стробирования Asus Extreme Low Motion Blur 2 (ELMB 2) с двойной многозонной подсветкой. Предыдущие реализации технологии стробировали всю подсветку сразу, создавая оптимальную зону чёткости в центре экрана, но размытость и помехи могли наблюдаться в других областях. ELMB 2 решает эту проблему, осуществляя независимое управление импульсами для каждой области дисплея. По итогу ограниченного тестирования в рамках выставки Computex специалисты TFTCentral остались довольны работой технологии. Также стоит отметить, что ROG Strix Ace XG248QSG обеспечивает 370 нит яркости при работе ELMB 2 на рекомендуемом уровне.

Источник изображения: Asus

В числе прочих особенностей: меньшая площадь подставки, чтобы освободить больше пространства на столе; широкие возможности регулировки, в частности, высота регулируется в пределах 160 мм, дисплей можно отклонить назад на 35 градусов. По мнению TFTCentral, монитор нацелен на нишевый рынок и подойдёт тем, кто ищет экран небольшого размера и сосредоточен на скорости, задержке и частоте обновления.