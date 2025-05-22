Будут доступны версии на 8 и 16 ГБ

На старте продаж видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT у компании ASRock будет как минимум четыре модели в двух исполнениях — Challenger OC и Steel Legend OC.

Такую информацию сообщает VideoCardz со ссылкой на TechPowerUp и TechYESCity. Причём разогнанная «стальная легенда» может оказаться одной из самых быстрых моделей — заявленная частота графического процессора в игровом режиме составляет 2780 МГц, а в режиме ускорения 3320 МГц. В свою очередь, Challenger OC разогнана до 2700 и 3290 МГц соответственно.

ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger OC. Источник изображения: TechPowerUp

Модели Challenger OC должны быть доступны по рекомендованной цене, они оснащаются системой охлаждения с двумя вентиляторами и минимальным количеством подсветки. Модели Steel Legend OC классом повыше, они оснащаются системой охлаждения с тремя подсвеченными вентиляторами и выполнены в бело-серебристой расцветке. Обе видеокарты занимают два слота расширения, но в длину Steel Legend OC больше. Также у последней должен быть выше лимит мощности, 182 Вт по спецификациям AMD, в то время как мощность Challenger OC могут ограничить значением 170 Вт. Дополнительное питание реализовано с помощью одного 8-контактного разъёма PCIe.

ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend OC. Источник изображения: TechYESCity

ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend OC. Источник изображения: TechYESCity

Старт продаж AMD Radeon RX 9060 XT запланирован на 5 июня. Вместе с презентацией новых видеокарт компания анонсировала крупное обновление FSR 4, профессиональную видеокарту Radeon Pro R9700, процессоры Ryzen Threadripper Pro 9000 WX и Threadripper 9000, поддержку Windows и всего нового оборудования в ROCm.