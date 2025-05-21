Процессоры совместимы с существующими материнскими платами sTR5.

AMD анонсировала процессоры Ryzen Threadripper Pro 9000 WX для рабочих станций и Ryzen Threadripper 9000 для высокопроизводительных настольных компьютеров (High-End Desktop, HEDT), сообщает Tom’s Hardware. В первом случае серия включает шесть процессоров с количеством ядер от 12 до 96, во втором — три процессора с количеством ядер 24, 32 и 64.

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

Как и ранее, в числе отличий семейств количество поддерживаемых каналов памяти (8 или 4), количество поддерживаемых линий PCIe. Процессоры совместимы с сокетом sTR5 и уже выпущенными платами с чипсетами WR90 (восьмиканальная память) и TRX50 (четырёхканальная память).

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

Новые ядра Zen 5, новый 4-нм техпроцесс и повышение рабочих частот увеличивают производительность в многопоточных рабочих нагрузках до 22%, по сравнению с прошлой серией. Также процессоры поддерживают более быструю оперативную память DDR5-6400. Есть изменения в конструкции: AMD повернула кристаллы с ядрами на 90 градусов и расположила их в четыре вертикальных ряда по три кристалла в каждом.

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

По данным AMD, 96-ядерный Threadripper Pro 9995WX в 2,2 раза быстрее 60-ядерного Intel Xeon W9-3595X в многоядерном тесте Cinebench 2024, а также от 140% до 245% быстрее в различных приложениях.

Процессоры планируют выпустить в июле, цены не назывались.