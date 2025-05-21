Новинка получила 32 ГБ видеопамяти.

AMD анонсировала первую профессиональную видеокарту в семействе RDNA 4, сообщает VideoCardz. Это Radeon AI Pro R9700 с графическим процессором Navi 48 и 32 ГБ видеопамяти GDDR6. Графический процессор предлагает 4096 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP), как и в случае Radeon RX 9070 XT, а вот памяти у профессиональной видеокарты в два раза больше, чем у родственника из игрового сегмента.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

AMD Radeon AI Pro R9700 оснащается двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором и настроена на работу с лимитом мощности 300 Вт. Для дополнительного питания предусмотрены два 8-контактных разъёма. Видеокарта оснащается четырьмя видеовыходами DisplayPort.

Теоретическая максимальная производительность видеокарты на операциях с числами формата FP16 оценивается показателем 96 триллионов операций в секунду (TFLOPS), а на операциях с числами формата INT4 — 1531 триллион операций в секунду (TOPS). AMD Radeon AI Pro R9700 можно объединять в кластеры до четырёх видеокарт включительно.

AMD сравнивает Radeon AI Pro R9700 с NVIDIA GeForce RTX 5080, заявляя о многократном преимуществе при работе с большими языковыми моделями. В частности, скорость выводов R9700 на 437% выше при работе с моделью Mistral Small 3.1 24B Instruct 2503 (используется сжатая версия с 8-битным квантованием); на 496% выше при работе с моделью Qwen 3 32B (сжатая модель с 6-битным квантованием) и объёмных запросах (более 3000 токенов).

Продажи AMD Radeon AI Pro R9700 планируют начать в июле, выпуском займутся партнёры компании. Цена не объявлена.