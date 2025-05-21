Новая информация от инсайдеров.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 Super может предложить 10752 CUDA ядра и 24 ГБ видеопамяти GDDR7 при прежней 256-битной шине, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию инсайдера под псевдонимом Kopite7kimi. Инсайдер утверждает, что кодовое обозначение платы новой видеокарты PG147-SKU35, а графического процессора GB203-450-A1; TDP не менее 400 Вт — на 40 Вт больше, по сравнению с RTX 5080.

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Для видеокарты будут использовать более ёмкие и более быстрые чипы памяти GDDR7 чем те, что установлены в оригинальной модели. Объём каждого чипа 3 ГБ, скорость — 32 Гбит/с. Последнее позволит поднять общую пропускную способность памяти с 960 до 1024 ГБ/с, т.е. примерно на 6,7%. Удивительно, но количество CUDA ядер останется неизменным, если прогноз инсайдера верен. Возможно, NVIDIA реализует разгонный потенциал графических процессоров Blackwell, который отмечали рецензенты.

Сроки выхода GeForce RTX 5080 Super инсайдер не уточнил, ранее сообщалось, что видеокарта может появиться в четвёртом квартале этого года, причём в Китае под именем RTX 5090D, поскольку оригинальная там теперь не продаётся из-за санкций. Однако китайские инсайдеры считали, что новая RTX 5090D получит характеристики на уровне RTX PRO 5000 Blackwell, в том числе около 14000 CUDA ядер.