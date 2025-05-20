Интересные варианты для разгона и продвинутой компактной сборки.

MSI привезла на Computex материнскую плату MPower B850E, сообщает TechPowerUp. Эта плата формата Micro-ATX нацелена на разгон, в том числе экстремальный. Для питания процессора предусмотрено два 8-контактных разъёма, VRM охлаждается невысокими радиаторами, которые не должны создавать препятствий для установки «азотных стаканов». Наличие только двух слотов DIMM для установки оперативной памяти способствует разгону. На плате присутствует несколько разъёмов для установки твердотельных накопителей, полноразмерный усиленный слот PCI Express и укороченный. В комплект входит панель управления с кнопками питания, сброса, очистки CMOS и отладочными светодиодами.

Источник изображений: TechPowerUp



Ещё одна интересная новинка — MPG X870I Edge TI Wi-Fi формата mini-ITX. Плата выполнена в бело-серебристой расцветке, оснащается парой слотов DIMM и парой слотов M.2, один из которых с крупным радиатором. Пожалуй, самое интересное — это дополнительный слот расширения, в который устанавливается второстепенная плата с парой SATA-разъёмов, одним USB 3.2 Gen 2 Type-C (питание до 27 Вт) и двумя портами USB 3.2 Gen 1, а также наличие сразу двух портов Thunderbolt 4 на задней панели. По информации TechPowerUp, плата поступит в продажу в июле по цене от 309 долларов.