Компания обновила дизайн и теперь использует текстуру дерева в оформлении видеокарт.

Asus представила первые видеокарты GeForce RTX 50 в линейке ProArt — сразу четыре варианта RTX 5080, сообщает Tom’s Hardware. Компания обновила дизайн и теперь использует текстуру дерева в оформлении внешних элементов, оснастила видеокарты портами USB Type-C, а два самых продвинутых варианта ещё и встроенными разъёмами для подключения M.2-накопителей.

ProArt GeForce RTX 5080 SSD 16GB GDDR7. Источник изображения: Asus

Технические подробности на момент написания ещё не опубликованы, известно, что модели ProArt GeForce RTX 5080 SSD и SSD OC Edition поддерживают твердотельные накопители PCIe Gen 5, в видеокартах реализовано их дополнительное охлаждение. Две модели без приставки SSD в наименовании установку M.2 накопителей не поддерживают, но сохраняют прочие особенности и преимущества новой линейки, включая USB Type-C. В компании также упоминают наличие испарительной камеры в системе охлаждения и применение термоинтерфейса с фазовым переходом.