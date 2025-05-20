Термосифонную систему охлаждения продолжают разрабатывать.

Компания Noctua объявила на выставке Computex о выходе на рынок систем жидкостного охлаждения класса «всё в одном» (All-in-One, AIO), сообщает ComputerBase. Для своих первых AIO-систем австрийский производитель выбрал платформу Asetek (G8 V2) и модифицировал её, в частности, охлаждающий блок оснастили трёхслойной шумоизоляцией, а насос - инерционным демпфером.

Источник изображения: ComputerBase

Системы охлаждения будут поставляться с фирменной крепёжной системой SecuFirm2+ и фирменными вентиляторами: NF-A14x25 G2 диаметром 140 мм или NF-A12x25 G2 диаметром 120 мм. Планируется выпустить варианты с радиаторами типоразмера 420, 360 и 240 мм. Также в комплект должен войти нестандартный 80-мм вентилятор, который устанавливается на охлаждающий блок для обдува околосокетного пространства. Согласно текущим планам, системы охлаждения должны выпустить в первом квартале 2026 года.

Noctua продолжает разработку термосифонных систем охлаждения с целью выпустить серийный продукт, но никаких сроков пока нет — есть определённые сложности. Одна из проблем, особенно свойственная современным многокристальным процессорам, заключается в неравномерном распределении теплового потока и неравномерном нагреве, что приводит к возникновению так называемого кризиса кипения или эффекта Лейденфроста, когда между жидким хладагентом и горячей поверхностью возникает паровая прослойка, замедляющая кипение. Тем не менее, новый рабочий прототип компания на выставку привезла.