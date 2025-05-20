Фирменные магнитные переключатели ROG HFX V2 и четыре слоя шумоизоляции.

Asus показала на Computex клавиатуру ROG Falcata формата 75% с раздельным корпусом и магнитными переключателями, сообщает XDA-Developers. Клавиатура призвана обеспечить максимальное удобство как при наборе текста, так и в играх, включая киберспортивные проекты. Клавиатура легко адаптируется к различным сценариям: части корпуса можно соединять и разъединять, они подключаются друг к другу с помощью кабеля, отдельно для каждой регулировать наклон; вторую половину вообще можно отключить, освободив дополнительное пространство для мыши во время игр.

Источник изображения: XDA-Developers

В Asus ROG Falcata используются фирменные магнитные переключатели ROG HFX V2 с повышенной точностью 0,01 мм благодаря использованию более крупного магнита, по сравнению с прошлой версией переключателя. Также говорится о новой конструкции стержня или стема (stem) для улучшения стабилизации клавиш, применении четырёхслойной шумоизоляции: слой силиконовой пены, два слоя вспененного материала Poron и силиконовая прокладка.

Asus ROG Falcata поддерживает беспроводную технологию ROG SpeedNova: соединение 2,4 ГГц с частотой опроса до 8000 Гц. Ориентировочное время автономной работы составляет 102 часа, до 122 часов без подсветки при использовании режима Zone mode, который автоматически регулирует настройки клавиатуры, включая частоту опроса.