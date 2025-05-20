Технологии для повышения производительности процессоров.

Компания Gigabyte анонсировала три новые материнские платы X3D Ice с чипсетом AMD X870 в семействе Aorus и вторую версию технологии X3D Turbo Mode для автоматического повышения производительности процессоров AMD Ryzen, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Gigabyte, Wccftech

Согласно описанию, X3D Turbo Mode 2 корректирует тактовые частоты и мощность процессора, анализируя рабочие нагрузки и температуры, вероятно, используя и алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). Технология обеспечивает прирост производительности около 10% в рабочих сценариях, связанных с разработкой приложений; до 15% в играх, таких как Cyberpunk 2077; до 35% при многопоточных нагрузках. Прирост выше, чем тот, что обеспечивает технология AMD CPB (Core Performance Boost).

Источник изображения: Gigabyte, Wccftech

Три анонсированные материнские платы — это Gigabyte X870 Aorus Master X3D Ice, X870 Aorus Pro X3D Ice и X870 Aorus Elite X3D Ice. Все три выполнены в бело-серебристом дизайне и предлагают продвинутые возможности для сборки высококлассных систем и разгона. В наименованиях всех трёх плат присутствует X3D, это указывает на встроенную в BIOS технологию X3D Turbo Mode 2. В Wccftech не уточняют, означает ли это, что другие платы могут получить ограниченную поддержку новой технологии или не получить её вовсе.

Источник изображения: Gigabyte, Wccftech

Источник изображения: Gigabyte, Wccftech

В числе прочих особенностей новых материнских плат Ice от Gigabyte - усовершенствованная конструкция основного слота M.2 EZ-Flex: конструкция адаптируется к твердотельным накопителям как с односторонним, так и с двухсторонним расположением чипов памяти, улучшая охлаждение и предотвращая чрезмерное давление на чипы, которое может привести к их повреждению. Также Gigabyte увеличивает вместимость памяти микросхемы BIOS до 64 МБ, чтобы сохранить в ней драйвера для адаптера беспроводной сети Wi-Fi. Это позволит «подхватить» нужный драйвер после установки операционной системы и без проблем подключиться к Сети.

Источник изображения: Gigabyte, Wccftech

В другой новости журналисты Wccftech сообщают о технологии Gigabyte Ultra Turbo Mode для процессоров Intel Core Ultra 200S. В данном случае явно упоминается применение локальной модели ИИ для анализа рабочих показателей процессора и оперативной памяти и корректировки рабочих параметров с целью повышения производительности. На передовых материнских платах Z890 Aorus Tachyon Ice и Tachyon Ice C2 данная технология повышает производительность до 36%, в то время как новый режим Intel 200S Boost — до 28%. Можно добиться дополнительного прироста за счёт дальнейшего разгона памяти в рамках Ultra Turbo Mode, если он будет успешен.

Источник изображения: Wccftech

Что касается новой материнской платы Gigabyte Z890 Aorus Tachyon Ice C2, это вторая итерация оригинальной Tachyon Ice с поддержкой оперативной памяти формата CAMM2 и комплектным радиатором для её охлаждения.