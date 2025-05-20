Самые мощные модели оснащены четырьмя разъёмами питания 12v-2x6.

Asus представила блоки питания серии Pro WS мощностью 1600, 2200 и 3000 Вт, сообщает VideoCardz. В первую очередь новинки предназначены для питания высококлассных рабочих станций, в частности, задействованных в рендеринге и вычислениях для искусственного интеллекта. Блоки питания разработаны в соответствии со спецификациями ATX 3.1 и PCIe Gen 5, предлагают от двух до четырёх разъёмов и кабелей питания 12v-2x6 для подключения современных видеокарт, таких как NVIDIA GeForce RTX 5090.

Источник изображения: Asus

В числе преимуществ: применение японских низкоимпедансных конденсаторов серверного класса, сертификация 80 Plus Platinum, радиаторы из экструдированного алюминия для охлаждения всех критически важных компонентов, вентилятор с двойным шарикоподшипником. По информации VideoCardz, вентилятор в блоке питания постоянно включён, остановка при низкой нагрузке не предусмотрена.

Цены и сроки выхода блоков питания Asus серии Pro WS пока неизвестны.