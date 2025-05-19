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Moleculo
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52
Поддержка видеокарт GeForce RTX 5060, новых игр и обновлений, исправление ошибок

NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52 с поддержкой видеокарт GeForce RTX 5060. Помимо этого, драйвера поддерживают новые игры и приложения, исправляют ряд различных ошибок и багов, в частности, список опубликован представителем компании на платформе Reddit.

Источник изображения: NVIDIA

Что касается новых игр — это Dune: Awakening с поддержкой DLSS 4, многокадровой генерацией и Reflex, которая станет доступна покупателям самых дорогих изданий 5 июня (общий релиз 10 июня); EA Sports F1 25 с поддержкой тех же ключевых технологий NVIDIA станет доступна 27 мая владельцам Iconic Edition (общий релиз 30 мая); обновление Naraka: Bladepoint с поддержкой полной трассировки лучей (трассировки пути) и реконструкции лучей DLSS, релиз 22 мая; обновление Portal RTX с многокадровой генерацией и Neural Radiance Cache.

Новый драйвер Studio помимо поддержки новых видеокарт GeForce RTX 5060 для настольных ПК и ноутбуков обеспечивает поддержку новых возможностей для креативных приложений: диффузионная модель масштабирования Starlight Mini в Topaz Video AI; поддержка технологии планирования Shader Execution Reordering (SER) в программном обеспечении для визуализации с трассировкой лучей Chaos Vantage; поддержку Maxine Video Effects SDK для трансляций на видео платформе Bilibili; поддержку DLSS 4 в программном обеспечении для визуализации Chaos Enscape и Autodesk VRED.

Драйвер исправляет следующие ошибки:

  • Вылет по окончанию гонки в F1 23 и F1 24.
  • Чёрный экран с искажениями при включении DLSS в Diablo II Resurrected.
  • Вылеты в SCUM после обновления драйверов до версии R575.
  • Невозможность создания кэша шейдеров, если имя пользователя в ОС содержит символы Юникода.
  • Проблемы с интерфейсом в Lumion 12 (отсутствие некоторых компонентов).
  • Неработоспособность Varjo XR3 HMD на видеокартах серии RTX 50.
  • Преждевременное ограничение энергопотребления у видеокарт серии RTX 50 для ноутбуков.

Список известных, но неисправленных проблем довольно большой. Здесь перечислены мерцания в Ghost of Tsushima Directors Cut; вылеты в фоторежиме Cyberpunk 2077 при включённой полной трассировке лучей (трассировке пути); вылеты в EA Sports FC 25, Forza Horizon 5, Wuthering Waves, Gray Zone Warfare. Исключительно на видеокартах GeForce RTX 50 наблюдаются проблемы в Dragons Dogma 2; Enshrouded; Battlefeld 2042; при воспроизведении видео в браузере.

В NVIDIA App есть проблема с глобальным применением индивидуальных настроек Smooth Motion для вручную добавленных приложений; изменение 3D настроек в панели управления может спровоцировать перестройку кэша шейдеров.

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#nvidia #драйверы
Источник: nvidia.com
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