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Moleculo
Asus показала док-станцию для видеокарт ROG XG Station 3 с поддержкой Thunderbolt 5
Настольная GeForce RTX 4090 в этой док-станции быстрее версии для ноутбуков.

Asus показала на выставке Computex новую док-станцию ROG XG Station 3, которая использует возможности Thunderbolt 5 для подключения настольных видеокарт, сообщает OC3D.

Источник изображения: Asus, OC3D

С помощью этой док-станции владельцы ноутбуков, мини-ПК и прочих совместимых устройств смогут подключать внешние видеокарты для повышения графической производительности своих систем. По результатам внутренних тестов Asus, пропускной способности Thunderbolt 5 (80 Гбит/с) достаточно, чтобы настольная GeForce RTX 4090 в док-станции обеспечивала около 95% своей полной производительности в задачах, связанных с рендерингом, и более 80% в играх, намного опережая версию RTX 4090 для ноутбуков.

Источник изображения: OC3D

Блок питания у док-станции встроенный, но его мощность не озвучили. В ROG XG Station 2 использовался блок мощностью 600 Вт с сертификатом 80 Plus Gold. В ComputerBase упомянули максимальную мощность видеокарты 300 Вт, отметив, что настольная GeForce RTX 4090 может работать при таком ограничении, а вот RTX 5090 уже нет, флагман нового поколения требует как минимум 450 Вт; с ограничением 300 Вт возможна работа RTX 5080. Официальной информации о поддержке мощных видеокарт нет, компания в целом говорит о совместимости с видеокартами GeForce RTX 50 и Radeon RX 9000.

Кроме этого, Asus ROG XG Station 3 оснащается тремя портами USB-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с для подключения внешних накопителей и прочих устройств, поддерживает видеокарты Asus Back-To-the-Future (BTF) со скрытым коннектором питания GC-HPWR.

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#видеокарты #asus #док-станции
Источник: overclock3d.net
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