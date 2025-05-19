Выяснилось, куда подключать питание.

Компания Gigabyte привезла на выставку Computex множество новинок, включая низкопрофильную модель видеокарты GeForce RTX 5060 OC Low Profile, а также новую модификацию модели Aorus GeForce RTX 5090 Master Ice с приставкой Stealth — со скрытым разъёмом питания.

Источник изображения: Gigabyte, VideoCardz

Журналисты Benchlife изучили новинки. Размеры GeForce RTX 5060 OC Low Profile составляют 182×69×36 мм, видеокарта оснащается системой охлаждения с тремя небольшими вентиляторами и тепловыми трубками, 8-контактным разъёмом дополнительного питания на торце. В комплекте полноценный и низкопрофильный кронштейн для фиксации видеокарты в компьютерных корпусах различного формата. Несмотря на небольшие размеры видеокарты, инженерам удалось реализовать стандартный набор видеовыходов из трёх DisplayPort и одного HDMI, но есть важная особенность: два из трёх DisplayPort соответствуют спецификациям 2.1b, а один — спецификациям 1.4a.

Источник изображения: Benchlife

Источник изображения: Gigabyte

Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master Ice Stealth является первой видеокартой серии RTX 50 со скрытым разъёмом питания, пишет VideoCardz. Разъём выведен на торец печатной платы, к краю, который располагается ближе к материнской плате при классической установке видеокарты в слот PCI Express. Судя по всему, при подключении питания к видеокарте кабель будет проходить где-то рядом с разъёмами и кабелями SATA (на самом деле всё зависит от компоновки материнской платы и сборки), а затем в пространстве между радиатором и задней панелью видеокарты (бэкплейтом). При этом кабель будет заметен в большом вентиляционном вырезе бэкплейта, какой-либо «маскировки» не предусмотрено.

Источник изображения: Benchlife

Продажи GeForce RTX 5060 официально стартуют сегодня, рекомендованная цена видеокарты установлена на уровне 299 долларов США без учёта налогов. Когда в продаже появится Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master Ice Stealth, пока не уточняется.

Источники: Benchlife #1, #2; VideoCardz.