«Самый быстрый eGPU в мире» с настольной версией GeForce RTX 5090 и жидкостным охлаждением.

Компания Gigabyte анонсировала на выставке Computex 2025 внешнюю видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090, а также компактный суперкомпьютер на базе NVIDIA DGX Spark, сообщает TechPowerUp в нескольких публикациях.

Источник изображения: TechPowerUp (отредактировано)

Внешнюю видеокарту Aorus RTX 5090 AI Box в Gigabyte называют «самым быстрым eGPU в мире», в её основе настольная версия GeForce RTX 5090 с 32 ГБ видеопамяти GDDR7. Для охлаждения используется готовая жидкостная система класса «всё в одном» (All-in-One, AIO) с двухсекционным радиатором, энергией все компоненты обеспечивает собственный блок питания, соответствующий стандарту Intel ATX 3.1 (вероятно, встроенный). Для подключения к компьютеру используется Thunderbolt 5 с поддержкой ассиметричного режима: передача данных осуществляется на скорости до 120 Гбит/с, получение на скорости 40 Гбит/с — это режим Bandwidth Boost, предпочтительный для видеокарты. Thunderbolt 5 поддерживает последовательное подключение дисплеев.

Устройство отличается широкими возможностями подключения. Помимо Thunderbolt 5, присутствуют три видеовыхода DisplayPort, один HDMI, порты USB 3.2 Gen 2x2 с пропускной способностью до 20 Гбит/с, USB 3.2 Gen 2 с пропускной способностью до 10 Гбит/с, порт Ethernet для подключения проводной сети. Среди USB-портов есть поддерживающие быструю зарядку USB-PD 3.0.

Источник изображения: Gigabyte

Что касается суперкомпьютера Gigabyte AI Top Atom Box на базе NVIDIA DGX Spark с «суперчипом» NVIDIA GB10 Grace Blackwell и 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, одной из ключевых особенностей, озвученных представителями компании, является возможность объединения нескольких таких компьютеров в кластеры посредством высокоскоростных сетевых адаптеров ConnectX-7 InfiniBand NIC. Компьютеры предназначены для разработок в сфере искусственного интеллекта; по заявлениям, они могут запускать большие языковые модели с количеством параметров от 70 до 200 млрд.