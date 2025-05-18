Столько же CUDA в GeForce RTX 5070 для настольных ПК.

Подсайт Computex с информацией о награждённых премиями продуктах раскрыл спецификации «суперчипа» GB10 Superchip в составе мини-ПК DGX Spark, сообщает VideoCardz, ссылаясь на публикации китайского блогера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) в социальной сети Weibo.

Согласно описанию, графический чип в этом компактном суперкомпьютере NVIDIA содержит 6144 CUDA ядер — столько же предлагает графический процессор GeForce RTX 5070 для настольных ПК. Официально NVIDIA не раскрыла полный список характеристик компьютера, предоставив только единичные спецификации и набор стандартных показателей производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом.

Вариации мини-ПК компании MSI. Источник изображения: Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) в социальной сети Weibo.

Стоит отметить, что ассортимент мини-ПК NVIDIA DGX Spark расширяется, система будет доступна не только в эталонном исполнении NVIDIA. Вскорости после анонса оригинального компьютера компания Asus показала свой вариант GX10, а ранее на этой неделе компания Lenovo представила ThinkStation PGX — собственную вариацию DGX Spark.

Кроме этого, на Computex будет представлен третий вариант от MSI под названием EdgeExpert MS-C931. Этот компьютер, как и все остальные, будет оснащаться 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, что, судя по всему, является стандартом для всех вариаций DGX Spark от партнёров NVIDIA.