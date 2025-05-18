Новинки получили простой дизайн в чёрном цвете.

Ассортимент видеокарт китайского бренда Yeston пополнился первыми двухслотовыми видеокартами AMD Radeon RX серии 9070 в линейке Gaea: это RX 9070 GRE и RX 9070 XT, — сообщает VideoCardz. О выпуске обычной модели Radeon RX 9070 в линейке Gaea ничего не известно.

Источник изображения: Yeston, VideoCardz

Оформление моделей говорит о том, что это более бюджетные варианты: нет признаков какой-либо подсветки, дизайн сравнительно простой, все элементы окрашены в чёрный цвет, рисунков нет, только логотипы и наименования брендов. В системе охлаждения используются два вентилятора диаметром 96 мм с шарикоподшипниками. В длину обе видеокарты занимают 268 мм.

Источник изображения: Yeston, VideoCardz

Хотя внешне видеокарты практически идентичны, в их конструкции есть отличия. В системе охлаждения старшей модели используется семь тепловых трубок диаметром 6 мм, в системе охлаждения младшей — пять тепловых трубок. Количество фаз в подсистемах питания тоже отличается, 14 (11+3) против 12 (9+3) соответственно.

AMD Radeon RX 9070 XT предлагает 4096 потоковых процессоров и 16 ГБ видеопамяти GDDR6, RX 9070 GRE — 3072 потоковых процессора и 12 ГБ видеопамяти. Рассматриваемые модели работают на эталонных частотах.