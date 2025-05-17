ASRock анонсировала новые материнские платы для платформы AMD AM5, включая X870E Taichi OCF. Это первая материнская плата Taichi OCF для процессоров AMD. Серия предназначена для энтузиастов и оверклокеров, разработана с прицелом на максимальный разгон, что уже было не раз доказано рекордами Z890 Taichi OCF (для платформы Intel) — материнская плата фигурирует во множестве рекордов разгона оперативной памяти и других. Также компания собирается выпустить плату Phantom Gaming X870 Nova WiFi для высококлассных игровых систем, X870 Taichi Creator для рабочих станций и ассортимент других плат с чипсетами от X870 до A620A.
Кроме этого, ASRock привезёт на выставку Computex 2025 множество других новинок, включая 27-дюймовый IPS монитор Phantom Gaming PG27QFW2A с разрешением QHD и частотой обновления 400 Гц; PG27FFX2A с разрешением FHD и частотой обновления 520 Гц; 27- и 32-дюймовые OLED мониторы с высокой частотой обновления; блоки питания; новые мини-ПК DeskMini B860 на базе решений Intel и DeskMini X600/USB4 на базе решений AMD.