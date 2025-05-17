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Moleculo
ASRock анонсировала новые материнские платы для платформы AMD AM5, включая X870E Taichi OCF
Это первая материнская плата Taichi OCF для процессоров AMD.

ASRock анонсировала новые материнские платы для платформы AMD AM5, включая X870E Taichi OCF. Это первая материнская плата Taichi OCF для процессоров AMD. Серия предназначена для энтузиастов и оверклокеров, разработана с прицелом на максимальный разгон, что уже было не раз доказано рекордами Z890 Taichi OCF (для платформы Intel) — материнская плата фигурирует во множестве рекордов разгона оперативной памяти и других. Также компания собирается выпустить плату Phantom Gaming X870 Nova WiFi для высококлассных игровых систем, X870 Taichi Creator для рабочих станций и ассортимент других плат с чипсетами от X870 до A620A.

Источник изображения: ASRock

Кроме этого, ASRock привезёт на выставку Computex 2025 множество других новинок, включая 27-дюймовый IPS монитор Phantom Gaming PG27QFW2A с разрешением QHD и частотой обновления 400 Гц; PG27FFX2A с разрешением FHD и частотой обновления 520 Гц; 27- и 32-дюймовые OLED мониторы с высокой частотой обновления; блоки питания; новые мини-ПК DeskMini B860 на базе решений Intel и DeskMini X600/USB4 на базе решений AMD.

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#asrock
Источник: asrock.com
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