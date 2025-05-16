Видеокарту должны представить на Computex.

В каталоге на сайте китайского производителя MaxSun заметили появление раздела для видеокарт Intel Arc Pro B60, что подтверждает предыдущие слухи о планах представить эту новинку на выставке Computex 2025. Intel уже намекнула на скорую презентацию профессиональных видеокарт Battlemage, но пока не подтвердила, что это будет именно Arc Pro B60.

Инсайдеры допускают, что на Computex это будет не единственная новая видеокарта от Intel.

Источник изображения: MaxSun, VideoCardz

Intel может представить несколько профессиональных видеокарт. Если Arc Pro B60, скорее всего, основана на Arc B580 и несёт 24 ГБ видеопамяти, то можно допустить существование более доступной модели на базе B570 с 20 ГБ видеопамяти.

Также от компании ожидают более производительные игровые решения. В открытых транспортных базах данных энтузиасты заметили движение графического процессора BMG-G31, флагманского чипа Battlemage. Есть предположения, что чипы уже отправляют на предприятие по окончательной сборке видеокарт и в скором времени мы можем увидеть Arc B770. Вопросы об этой видеокарте в Intel не игнорируют, но и никакой конкретной информации не дают, призывая следить за новостями.

Есть вероятность, что Intel представит модификацию Arc B580 с 24 ГБ видеопамяти. Удвоение видеопамяти на видеокарте данного класса вряд ли принесёт какую-то пользу в плане повышения игровой производительности, но вот разработчиков и энтузиастов в сфере искусственного интеллекта такой вариант наверняка заинтересует.