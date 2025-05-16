Так в компании могут получить 22-ядерные Ryzen 9 из 10-ядерных Ryzen 5 и 7.

По слухам, процессоры AMD Ryzen 5 и 7 семейства Medusa Point (подвариант 1) предложат до 10 ядер: четыре стандартных ядра Zen 6, четыре ядра на более плотной архитектуре Zen 6c и ещё два ядра с низким энергопотреблением, — сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ). Блогер утверждает, что в процессорах Ryzen 9 этого же семейства к процессору могут добавить дополнительный кристалл, который будет нести до 12 ядер Zen 6. Интегрированная графика во всех этих процессорах предложит до 8 вычислительных блоков на базе улучшенной архитектуры RDNA 3.5+.

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Описываемая компоновка является достаточно странной. Во-первых, AMD ранее не использовала в процессорах отдельные ядра с низким энергопотреблением, такое решение использует Intel в процессорах Core Ultra. Во-вторых, AMD ранее не объединяла монолитные процессоры с дополнительными кристаллами CCD (Core Complex Die) — такой подход кажется маловероятным. В текущем поколении AMD чётко разделяет многокристальные и монолитные процессоры: многокристальные Strix Halo с мощной интегрированной графикой для высокопроизводительных мобильных рабочих станций, многокристальные Dragon Range (Refresh) для игровых ноутбуков, монолитные Strix Point для производительных мобильных систем, более доступные Krackan Point, различные процессоры Ryzen 200 на архитектурах прошлых поколений для массового сегмента, тоже монолитные.