SSD с контроллером SM2504XT получат высокие скорости и энергоэффективность.

Silicon Motion планирует продемонстрировать на выставке Computex 2025 твердотельные накопители с контроллером SM2504XT — NVMe 2.0 накопители с поддержкой PCIe 5.0 для массового сегмента. Контроллер содержит три ядра Arm Cortex-R8, выполнен по 6-нм техпроцессу TSMC N6, отличается низким энергопотреблением, поддерживает четыре канала и память со скоростью передачи данных до 3600 МТ/с. В теории характеристики контроллера позволяют использовать всю пропускную способность четырёх линий PCIe 5.0, на практике ожидают последовательные скорости чтения и записи до 11,5 и 11,0 ГБ/с, производительность на случайных операциях 1,7 млн и 2,0 млн операций в секунду соответственно.

Источник изображения: Silicon Motion, Tom's Hardware

Энергоэффективность SM2504XT может стать одним из его ключевых преимуществ: менее 4,7 Вт в активном режиме и 1,2 мВт в режиме ожидания — соотношение пиковой скорости к энергопотреблению на 12% лучше, чем у флагманского контроллера SM2508. Компактные размеры контроллера (11,6×6,8 мм) позволят использовать его как для полноразмерных накопителей формата 2280 и 22110, так и для компактных накопителей формата 2230, распространённых в портативных игровых компьютерах и прочих компактных устройствах.

SM2504XT поддерживает: технологию коррекции ошибок NANDXtend ECC, раздельную архитектуру команд (Separate Command Architecture, SCA), прямой доступ к памяти (Host Memory Buffer, HMB) для создания накопителей без DRAM-буфера, шифрование AES-128 и AES-256 в соответствии со спецификациями TCG Opal 2.0, безопасную загрузку, SHA и TRNG на аппаратном уровне.

На данный момент неизвестно, когда первые накопители с контроллером SM2504XT появятся в продаже, но это наверняка выяснится на предстоящей выставке.