В ComputerBase накопитель назвали самым быстрым SSD на текущий момент.

SanDisk официально представила флагманские твердотельные накопители WD_Black SN8100 с поддержкой PCIe 5.0, сообщает TechPowerUp. В линейку вошли накопители объёмом от 1 до 8 ТБ, производитель говорит о скорости на последовательных операциях чтения и записи до 14,9 и 14,0 ГБ/с соответственно, производительности на случайных операциях до 2,3 млн операций ввода-вывода на моделях объёмом 2 и 4 ТБ. Точные данные зависят от объёма накопителя.

Источник изображения: SanDisk

Накопители предназначены для высокопроизводительных игровых систем и для рабочих станций, подойдут для создателей контента и тех, кто работает с искусственным интеллектом (ИИ). Помимо высокой производительности в числе преимуществ упоминается высокая энергоэффективность и надёжность: среднее энергопотребление накопителя находится на уровне 7 Вт; заявленный ресурс на запись — 600 TBW на каждый терабайт. Для защиты данных есть поддержка TCG Opal 2.02.

Источник изображения: SanDisk

По результатам тестирования WD_Black SN8100 объёмом 2 ТБ в ComputerBase накопитель назвали самым быстрым SSD на текущий момент. Специалисты выяснили, что новинка основана на 6-нм контроллере Silicon Motion SM2508 с дополнительными оптимизациями от SanDisk и использует 218-слойную флэш-память SanDisk BiCS8.

Источник изображения: SanDisk

На старте WD_Black SN8100 доступны в вариантах объёмом от 1 до 4 ТБ, в комплекте с радиатором и без него. За рубежом цены начинаются от 179,99 долларов США за терабайтную модель без радиатора, модели на 2 и 4 ТБ стоят 279,99 и 549,99 долларов США соответственно. Радиатор добавит к цене накопителя 20 долларов США.