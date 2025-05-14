В среднем видеокарты показывают одинаковый уровень производительности, однако новая видеокарта значительно эффективнее.

Авторы YouTube-канала Jarrod'sTech по итогу сравнения двух ноутбуков с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090 и 5090 были разочарованы игровой производительностью более современного решения и пришли к выводу: с точки зрения стоимости кадра и без оглядки на эффективность ноутбуки с RTX 4090 кажутся более выгодным приобретением; ноутбук с RTX 5090 работает от аккумулятора гораздо дольше, практически в два раза дольше при игре в The Witcher 3, — сообщает VideoCardz.

В сравнении участвовали ноутбуки XMG Neo 16 2024 и 2025 года выпуска на базе разных платформ Intel и нужно учитывать, что это тоже могло повлиять на результаты. В прошлогодней модели установлен процессор Core i9-14900HX и оперативная память DDR5-5600, в новой модели этого года Core Ultra 9 275HX и DDR5-6400. Лимит энергопотребления видеокарт по-прежнему остаётся на уровне 175 Вт (150 Вт плюс 25 Вт за счёт работы технологии Dynamic Boost).

Источник изображения: Jarrod'sTech, YouTube

По сравнению с предшественником RTX 5090 для ноутбуков предлагает на 8% больше CUDA-ядер и на 50% больше видеопамяти, которая к тому же стала на 55% быстрее, но это не приводит к значительному повышению игровой производительности. По результатам тестирования в 24 играх RTX 5090 оказалась медленнее RTX 4090 на 0,3% в 1080p и на 0,6% быстрее в 1440p. В 4K-разрешении RTX 5090 была на 3,24% быстрее, что всё ещё считается довольно скромным приростом.

Источник изображения: Jarrod'sTech, YouTube

Лучшие результаты RTX 5090 продемонстрировала в Cyberpunk 2077, опередив RTX 4090 на 20% в 4K-разрешении; худшие результаты наблюдались в Red Dead Redemption 2 — по непонятным причинам видеокарта была до 24% медленнее RTX 4090.

Источник изображения: Jarrod'sTech, YouTube

Время автономной работы может стать не единственным решающим фактором при выборе ноутбука с RTX 5090. Если речь идёт не только об играх, но и о рабочих задачах, больший объём и большая скорость видеопамяти могут иметь решающее значение.