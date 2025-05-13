Используется нестандартная плата и процессоры для ноутбуков.

Компания Asus представила настольный компьютер TUF Gaming T500, который относится к классу MoDT (Mobile on Desktop), сообщает Cowcotland. В основе нестандартная материнская плата с распаянным процессором для ноутбуков — в рассматриваемом случае это 8-ядерный (4P+4E) 12-поточный Intel Core i5-13420H или 10-ядерный (6P+4E) 16-поточный Core i7-13620H. Компьютер собран в довольно компактном корпусе Micro-ATX размерами 356,8×296,4×155 мм. Корпус выполнен в тёмно-сером цвете «солнечное затмение» (Solar Eclipse Gray), оборудован подсветкой и следует дизайн-коду линейки TUF Gaming.

Источник изображения: Asus

На опубликованных изображениях видно, что внутреннее строение системы сильно отличается от того, что можно увидеть в компьютерах, использующих стандартные компоненты, доступные в розничной продаже. Процессор располагается где-то по центру платы, над ним под накладкой скрывается оперативная память SO-DIMM, слева от памяти один из твердотельных накопителей с разъёмом M.2, ещё левее радиатор процессорного кулера, тепло к которому отводится от процессора с помощью длинный тепловых трубок. В нижней части платы можно заметить нечто похожее на ещё один твердотельный накопитель M.2, а также видеокарту.

Источник изображения: Asus

Компьютер доступен в различных конфигурациях, в частности, они отличаются видеокартами. На выбор доступны GeForce RTX 3050 6 ГБ, RTX 4060, RTX 5060 Ti 8 и 16 ГБ. Система комплектуется блоком питания мощностью 330 или 500 Вт с платиновым сертификатом 80PLUS Platinum.