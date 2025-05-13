Видеокарта может получить полноценный PCIe 5.0 x16.

Рабочие частоты графического процессора в видеокартах AMD Radeon RX 9060 XT могут быть даже выше, чем ожидалось. Блогер @momomo_us в социальный сети X (заблокирована в РФ) сообщил о наличии моделей, у которых частота графического процессора в игровом режиме выше пиковой частоты RX 9070 в соответствии с эталонными спецификациями (2,70 ГГц), пишет VideoCardz. Так, в одном случае говорится о частотах 2,70 и 3,29 ГГц для игрового режима и режима ускорения соответственно, в другом — о частотах 2,78 и 3,32 ГГц.

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Ранее стало известно, что в соответствии с эталонными спецификациями пиковая частота графического процессора RX 9060 XT в режиме Boost будет превышать 3,23 ГГц, а в разогнанных партнёрских моделях достигать 3,32 ГГц. Это заметно выше пиковой частоты 3,1 ГГц у самых быстрых версий RX 9070 XT.

Вопреки предыдущей информации, блогер утверждает, что в RX 9060 XT может быть реализована поддержка всех шестнадцати линий PCIe 5.0, а не восьми, как утверждалось ранее. Это должно исключить какое-либо влияние на производительность при использовании видеокарты в системах, где есть только PCIe 4.0.

В остальном подтверждаются просочившиеся ранее характеристики: 2048 потоковых процессоров, 8 или 16 ГБ видеопамяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с и 128-битной шиной, три видеовыхода (два DisplayPort и один HDMI), один 8-контактный разъём дополнительного питания.

По слухам, AMD представит Radeon RX 9060 XT во время выставки Computex 2025.