Старт продаж ожидают к концу месяца.

MSI подготовила новую версию портативного игрового компьютера Claw 8 AI Plus, основные отличия: чёрно-белое цветовое оформление под названием Polar Tempest, — сообщает VideoCardz. Авторы ресурса также причисляют к нововведениям вариант комплектации с 2-терабайтным твердотельным накопителем, однако ранее такой тоже был доступен с оригинальной версией игрового КПК, выполненной в песчано-бежевой расцветке Sandstorm. Ожидается, что новинка появится в продаже в конце мая.

Источник изображения: MSI

MSI Claw 8 AI Plus Polar Tempest (кодовое обозначение A2VM) основана на 8-ядерном (4P+4E) процессоре Intel Core Ultra 7 258V с интегрированной графикой Arc 140V семейства Battlemage и нейронным блоком с теоретической производительностью 47 триллионов операций в секунду в задачах, связанных с искусственным интеллектом — компьютер соответствует требованиям программы Microsoft Copilot+ PC. В числе прочих характеристик: 8-дюймовый сенсорный IPS дисплей с разрешением 1920 на 1200 пикселей, переменной частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 500 нит; стики и триггеры с датчиками Холла; дополнительные кнопки; аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч; два порта Thunderbolt 4.

Процессор и интегрированная графика компьютера обладают достаточной игровой производительностью для конкуренции с другими предложениями на рынке, основанными на процессорах AMD, однако этому мешает цена, компьютер довольно дорогой относительно конкурентов, считают в VideoCardz. Так, вариант с терабайтным накопителем и 32 ГБ оперативной памяти стоит в Америке около 999 долларов США. Здесь стоит напомнить, что у компании есть ещё один игровой КПК нового поколения с процессором Intel Core Ultra 7 258V, более доступный вариант с меньшим дисплеем, аккумулятором и рядом других отличий — Claw 7 AI Plus.