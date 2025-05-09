В ассортименте XFX будет вариант с тремя вентиляторами.

Различные модели видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT продолжают появляться в Сети перед предполагаемой презентацией 21 мая в рамках выставки Computex 2025: об одном из вариантов компании Acer сообщил блогер @momomo_us в социальной сети X (заблокирована в РФ), пишет VideoCardz. Модель получила систему охлаждения с двумя вентиляторами, которая заметно длиннее печатной платы; один 8-контактный разъём дополнительного питания; три видеовыхода.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Одновременно с этим версии AMD Radeon RX 9060 XT с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ в исполнении Swift OC от компании XFX были замечены на сайте торговой площадки Amazon. Если верить информации, указанной в каталоге, в режиме ускорения (Boost) графический процессор этих видеокарт может повышать частоту вплоть до 3320 МГц.

Источник изображения: Acer, VideoCardz, momomo_us в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Цены видеокарт тоже были указаны в каталоге, но, скорее всего, не соответствуют действительности. Так, версия RX 9060 XT 16 ГБ соседствует с ценой 520 долларов США, что не имеет смысла, если только AMD не удалось сделать её значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, которая за рубежом доступна по цене от 429 долларов США. Судя по наименованию, 16-гиговый вариант XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan Gaming Edition будет оснащаться системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Источник изображения: Amazon, VideoCardz

Точная дата начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT остаётся неизвестной. По одним слухам, начать продажи могут уже в конце мая, по другим — в начале июня.