14- или 16-ядерный Intel Core Ultra семейства Arrow Lake.

Gigabyte представила новую серию платформ для досборки под названием BRIX GB-BRU5, сообщает VideoCardz. В серию вошли две модели: одна с 14-ядерным процессором (4P+8E+2LPE) Core Ultra 5 225H, другая — с 16-ядерным (6P+8E+2LPE) Core Ultra 7 255H. Оба процессора настроены на работу с базовым показателем тепловой мощности (TDP) 28 Вт и отличаются наличием интегрированной графики на базе архитектуры Xe-LPG Plus, улучшенной версии Xe-LPG прошлого поколения с аппаратными блоками Extended Matrix Extensions (XMX) для ускорения матричных операций в задачах, связанных с искусственным интеллектом.

Источник изображения: Gigabyte

Компоненты компьютера размещены в корпусе объёмом 0,46 л, включая систему охлаждения с одним вентилятором. Поскольку это платформа для досборки, в комплекте нет некоторых компонентов: оперативной памяти и твердотельных накопителей. В первом случае поддерживается до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 двумя модулями формата SO-DIMM по 48 ГБ; во втором случае доступно два M.2 разъёма для твердотельных накопителей, один поддерживает PCIe 5.0, другой PCIe 4.0 (или SATA). Также есть слот M.2 для адаптера беспроводной сети, в зависимости от региона в комплект может входить Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 адаптер. Адаптер проводной сети поддерживает скорости до 2,5 Гбит/с. В числе внешних портов: два HDMI 2.1 и два USB4 с поддержкой вывода изображения (DisplayPort Alt Mode), три USB 3.2 Gen2 Type-A.

Источник изображения: Gigabyte

Источник изображения: Gigabyte

В комплектацию платформ входит адаптер питания и монтажный кронштейн VESA.