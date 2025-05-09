Все компоненты находятся в подставке Yoga 27 AI.

Компания Lenovo выпустила в Китае моноблок Yoga 27 AI с процессором Intel Core Ultra 9 285H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков, сообщает VideoCardz. Дизайн компьютера вызывает не меньший интерес, чем аппаратная платформа и возможности в задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Источник изображения: Lenovo, 联想小新和YOGA官方 на платформе bilibili

Внутренние компоненты системы спрятаны не за дисплеем, как во многих моноблоках, а в подставке, которая получилась плоской, но довольно широкой. В верхней части подставки можно заметить вентиляционные прорези, за которыми скрывается центробежный вентилятор и радиатор системы охлаждения с несколькими тепловыми трубками, а в нижней части набор портов ввода-вывода: три USB 3.2 Gen 2 (два Type-A и один Type-C), вход и выход HDMI, порт для подключения к проводной сети, разъём для подключения внешнего блока питания; по бокам располагаются различные управляющие кнопки, аудиоразъём 3,5 мм, а также ещё два USB 3.2 Gen 2 (Type-A и Type-C).

Источник изображения: Lenovo, 联想小新和YOGA官方 на платформе bilibili

Lenovo Yoga 27 AI оснащён 27-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц, яркостью 400 нит, показателем цветовой точности Delta E <2 и 99-процентным охватом цветовой гаммы sRGB. Можно регулировать расположение экрана по высоте, поворачивать его в разных плоскостях. Звуковая подсистема представлена набором из четырёх динамиков JBL с поддержкой объёмного звучания Dolby Atmos: два низкочастотных динамика мощностью 5 Вт за дисплеем и два высокочастотных динамика мощностью 3 Вт под подставкой.

Источник изображения: Lenovo, ITHome

Система представлена в двух конфигурациях, с дискретной видеокартой и без. Обе оснащаются 16-ядерным и 16-поточным процессором Intel Core Ultra 9 285H с пиковой частотой вплоть до 5,4 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 без возможности модернизации и твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ. Совокупная ИИ-производительность компьютера с дискретной видеокартой GeForce RTX 4050 для ноутбуков оценивается показателем 99 триллионов операций в секунду (TOPS).

Lenovo Yoga 27 AI с дискретной видеокартой будет стоить в Китае от 10999 юаней, без видеокарты — от 7599 юаней.