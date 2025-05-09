Из-за подключения PCIe 5.0 линий для M.2 накопителей не напрямую к SoC, а через плитку I/O Extender.

Флагманские твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 не достигают пиковой скорости на платформе Intel LGA 1851, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на исследование ресурса The SSD Review.

Заметив сниженную производительность накопителей Samsung 9100 и Micron 4600 на новой тестовой системе с материнской платой на базе чипсета Intel Z890 и процессором Intel Core Ultra 200S, специалисты решили вернуться к платформе прошлого поколения для сравнения результатов и были удивлены: на системе с платой Intel Z790 последовательные скорости накопителей в CrystalDiskMark превышали 14 ГБ/с, в то время как на плате Z890 находились в диапазоне 12…12,3 ГБ/с. Ситуация повторялась на материнских платах Z890 от разных производителей.

Сравнение производительности Samsung 9100 в основном слоте M.2 на системе с материнской платой Intel Z790 (слева) и системе с платой Z890 (справа). Судя по всему, для тестирования использовались разные версии Windows и разные версии CrystalDiskMark — могло ли это дополнительно повлиять на результаты, авторы не уточняют. Источник изображений: The SSD Review.

Установка накопителей в плату расширения ASUS Hyper M.2 решила проблему с пиковыми скоростями на последовательных операциях, скорости на случайных операциях тоже выросли, но всё же были ниже, чем при работе накопителей в основном слоте M.2 плат Intel Z790.

Причину выяснили: проблема возникает из-за задержки, вносимой компонентом I/O Extender в новой многокристальной компоновке процессоров Intel. В процессорах Intel Core Ultra 200S есть 20 линий PCIe 5.0, 16 (для основного слота PCI Express) контролируются непосредственно так называемой плиткой SoC, а ещё 4 (для основного слота M.2) плиткой I/O Extender, в последнем случае есть дополнительная задержка — в Intel это подтвердили. Повышенная задержка и является причиной снижения производительности, считают специалисты The SSD Review. В Intel отмечают, что изменения зависят от конкретной рабочей нагрузки и конкретного устройства.

В Tom's Hardware назвали это второй серьёзной проблемой процессоров Arrow Lake с производительностью. Первая — то, что процессоры по-прежнему не могут конкурировать с представителями семейства Raptor Lake предыдущего поколения в играх, даже после обновления прошивок.