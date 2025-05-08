Для повышение удобства поиска приложений в Microsoft Store и увеличения общего процента установок.

Microsoft планирует интегрировать Microsoft Store непосредственно в «Поиск Windows» (Windows Search), что позволит находить и устанавливать приложения из результатов поиска. Новая функция, как ожидается, увеличит количество приложений, которые пользователи устанавливают из магазина, пишет Chipp.in.

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Изменение, о котором сообщил Джорджио Сардо (Giorgio Sardo) на своей странице в социальной сети X (заблокирована в РФ), позволит находить и устанавливать приложения непосредственно из меню «Пуск» или с панели задач. Это не новое решение, но оно представляет собой значительный шаг в непрерывных усилиях Microsoft по возрождению своего магазина приложений. Исторически сложилось так, что Microsoft Store не получал достаточной поддержки от разработчиков. В результате он отстаёт по масштабам от таких платформ, как Google Play и Apple App Store. Хотя новая функция поиска потенциально может повысить привлекательность Microsoft Store для разработчиков и пользователей, аналитики остаются скептичными в отношении существенного улучшения ситуации в свете текущих тенденций.

В настоящее время «Поиск Windows» можно настроить для интернет-поиска или только для локальных результатов; методы настройки различаются между регионами, причём пользователи Европейского Союза имеют возможность полностью удалить приложение веб-поиска в Windows 11.

Microsoft пока не объявила, будет ли доступна опция отключения включения приложений Microsoft Store в результатах поиска. Отсутствие возможности настроить поиск только по локальным ресурсам может негативно сказаться на удобстве использования для тех, кто предпочитает использовать только такой поиск.

Ожидается, что функция будет доступна в ближайшее время. В настоящее время Microsoft собирает отзывы пользователей о её работе.