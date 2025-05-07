Подтверждены варианты на 8 и 16 ГБ.

Первые модели видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT от компании ASUS заметили в каталоге неназванного интернет-магазина, сообщает VideoCardz. Компания готовит как минимум четыре модели в сериях Prime, Dual и TUF Gaming. Модель Dual оснащена 8 ГБ видеопамяти, модели Prime есть на 8 и 16 ГБ, модель TUF Gaming одна — на 16 ГБ. Скорее всего, это далеко не все модели, которые готовит ASUS.

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По неподтверждённой информации, Radeon RX 9060 XT основаны на графических процессорах Navi 44 XT с 2048 потоковыми процессорами и пиковой частотой до 3,2 ГГц. Листинг подтверждает информацию о наличии у видеокарт только трёх видеовыходов, что, по всей видимости, является следствием применения в графическом процессоре более урезанного дисплейного движка.

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Ожидается, что AMD представит Radeon RX 9060 XT на выставке Computex 2025, а продажи начнутся в июне. Видеокарты должны составить конкуренцию вариантам NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti.