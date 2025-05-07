Цены видеокарт тоже примерно равны.

Опубликованы первые обзоры AMD Radeon RX 9070 GRE перед началом продаж в Китае: средняя производительность новинки в играх идентична RX 7900 GRE прошлого поколения и близка к производительности NVIDIA GeForce RTX 5070, — сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Соотношение производительности и цены рецензентов не впечатлило, в Китае рекомендованная цена видеокарты составляет 4199 юаней.

Рендер типовой Radeon RX 9070 GRE от AMD, такие модели не выпускаются.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: Carbon Based Technology (碳基科技研究所), bilibili

Рецензентам не удалось подтвердить заявленное AMD 6-процентное преимущество Radeon RX 9070 GRE над RX 7900 GRE в играх при разрешении 1440p, пишет VideoCardz. Так, результаты блогера Carbon Based Technology (碳基科技研究所), опубликованные на видео-платформе bilibili, показывают, что видеокарты практически идентичны, а NVIDIA GeForce RTX 5070 быстрее примерно на 5%. Если сравнивать RX 9070 GRE и RTX 5060 Ti 16 ГБ, новинка AMD с играми справляется куда лучше, примерно на треть, судя по результатам тестирования www.163.com. При этом RX 9070 GRE дороже только на 17%. Авторы Expreview отметили, что RX 9070 GRE приятно удивила производительностью в трассировке лучей, которая практически идентична RTX 5070 за исключением нескольких игр, например, Cyberpunk 2077.

Источник изображения: www.163.com

AMD Radeon RX 9070 GRE на старте будет доступна только в Китае. Появится ли видеокарта на международном рынке, неизвестно. Например, RX 7900 GRE тоже сначала была эксклюзивом для китайского рынка, но потом появилась и в других странах, сначала в составе готовых компьютеров, а затем и в свободной продаже.