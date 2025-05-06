В каталоге бразильского интернет-магазина Terabyteshop заметили появление первой и пока единственной модели AMD Radeon RX 9060 XT, сообщает VideoCardz. Это вариант Gaming OC от компании GIGABYTE, оснащённый 16 ГБ видеопамяти и 2,5-слотовой системой охлаждения с тремя вентиляторами, такой же, как на RX 9070 из этой же линейки. Возможно, изображение не относится к этой видеокарте и является заглушкой. Тем не менее слухи о скорой презентации RX 9060 XT подтверждаются.
Не все указанные магазином спецификации видеокарты соответствуют действительности на момент написания. Например, при наличии одного 8-контактного разъёма питания для видеокарты рекомендуется блок питания мощностью 850 Вт, что явно является ошибкой. Другие характеристики тоже, скорее всего, не соответствуют действительности.
AMD пока официально не представила видеокарты Radeon RX 9060 XT. По слухам, компания готовит две версии с видеопамятью объёмом 8 и 16 ГБ, которые представят 21 мая во время пресс-конференции в рамках Computex 2025. Также в Китае уже представлена Radeon RX 9070 GRE, видеокарту начнут продавать с 8 мая.
AMD Radeon RX 9060 XT приписывают графический процессор Navi 44 XT, в котором будет задействовано 2048 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP). Пиковая частота графического процессора ожидается на уровне до 3,2 ГГц. Видеокарту оснастят чипами памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с, общая ширина шины составит 128 бит.