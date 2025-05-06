Вариант Gaming OC от компании GIGABYTE.

В каталоге бразильского интернет-магазина Terabyteshop заметили появление первой и пока единственной модели AMD Radeon RX 9060 XT, сообщает VideoCardz. Это вариант Gaming OC от компании GIGABYTE, оснащённый 16 ГБ видеопамяти и 2,5-слотовой системой охлаждения с тремя вентиляторами, такой же, как на RX 9070 из этой же линейки. Возможно, изображение не относится к этой видеокарте и является заглушкой. Тем не менее слухи о скорой презентации RX 9060 XT подтверждаются.

Источник изображения: Terabyteshop, GIGABYTE, AMD, VideoCardz

Не все указанные магазином спецификации видеокарты соответствуют действительности на момент написания. Например, при наличии одного 8-контактного разъёма питания для видеокарты рекомендуется блок питания мощностью 850 Вт, что явно является ошибкой. Другие характеристики тоже, скорее всего, не соответствуют действительности.

Источник изображения: Terabyteshop, VideoCardz

AMD пока официально не представила видеокарты Radeon RX 9060 XT. По слухам, компания готовит две версии с видеопамятью объёмом 8 и 16 ГБ, которые представят 21 мая во время пресс-конференции в рамках Computex 2025. Также в Китае уже представлена Radeon RX 9070 GRE, видеокарту начнут продавать с 8 мая.

AMD Radeon RX 9060 XT приписывают графический процессор Navi 44 XT, в котором будет задействовано 2048 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP). Пиковая частота графического процессора ожидается на уровне до 3,2 ГГц. Видеокарту оснастят чипами памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с, общая ширина шины составит 128 бит.