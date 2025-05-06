Передовые методы рендеринга могут стать более доступными и производительными для массового сегмента.

Судя по многочисленным новым патентам и поиску стратегически важных кадров, AMD активно работает над улучшением возможностей трассировки лучей и трассировки пути своих видеокарт. Потенциально это может привести к сдвигу в конкурентной среде между AMD и NVIDIA, пишет TechSpot. Анализ патентов показывает, что компания стремится достичь паритета, возможно, даже превзойти конкурента, особенно в том, что касается возможностей рендеринга в реальном времени.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Усилия охватывают улучшения в таких областях, как управление иерархией ограничивающих объёмов (bounding volume hierarchy, BVH), рассматриваются различные методы трассировки лучей. Предполагается, что эти разработки призваны расширить доступность передовых возможностей трассировки лучей на более широкий спектр аппаратных конфигураций с использованием будущей архитектуры UDNA, преемника RDNA 4. Цель состоит в том, чтобы снизить порог входа для пользователей, стремящихся получить комфортную производительность при использовании всех этих визуальных улучшений.

Ссылаясь на различные источники, в TechSpot отмечают, что AMD, похоже, занимается поиском и наймом ценных кадров, это эксперты в графике и трассировке лучей, которые имеют опыт работы в других крупных компаниях, таких как NVIDIA и Intel, а также специалисты из академических учреждений для ускорения исследований и разработок в этой области. Хотя видеокарты серии Radeon RX 9000 уже продемонстрировали заметные улучшения в производительности трассировки лучей, в некоторых играх есть проблемы, это такие проекты, как Indiana Jones and the Great Circle, Alan Wake II и Black Myth Wukong.

По прогнозам, архитектура UDNA будет лежать в основе будущих видеокарт AMD, а также ляжет в основу архитектуры графического ускорителя в будущей игровой консоли Sony PlayStation 6. NVIDIA, как ожидается, ответит новыми графическими ускорителями с архитектурой Rubin, конкретные детали относительно её возможностей остаются неизвестными. Текущие разработки сигнализируют о потенциальной «гонке» по трассировке лучей между двумя гигантами отрасли, сосредоточенной на том, чтобы сделать передовые методы рендеринга более доступными и производительными для массового сегмента.