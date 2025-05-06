Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Патенты AMD указывают на значительные улучшения трассировки лучей в будущих архитектурах GPU
Передовые методы рендеринга могут стать более доступными и производительными для массового сегмента.

Судя по многочисленным новым патентам и поиску стратегически важных кадров, AMD активно работает над улучшением возможностей трассировки лучей и трассировки пути своих видеокарт. Потенциально это может привести к сдвигу в конкурентной среде между AMD и NVIDIA, пишет TechSpot. Анализ патентов показывает, что компания стремится достичь паритета, возможно, даже превзойти конкурента, особенно в том, что касается возможностей рендеринга в реальном времени.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Усилия охватывают улучшения в таких областях, как управление иерархией ограничивающих объёмов (bounding volume hierarchy, BVH), рассматриваются различные методы трассировки лучей. Предполагается, что эти разработки призваны расширить доступность передовых возможностей трассировки лучей на более широкий спектр аппаратных конфигураций с использованием будущей архитектуры UDNA, преемника RDNA 4. Цель состоит в том, чтобы снизить порог входа для пользователей, стремящихся получить комфортную производительность при использовании всех этих визуальных улучшений.

Ссылаясь на различные источники, в TechSpot отмечают, что AMD, похоже, занимается поиском и наймом ценных кадров, это эксперты в графике и трассировке лучей, которые имеют опыт работы в других крупных компаниях, таких как NVIDIA и Intel, а также специалисты из академических учреждений для ускорения исследований и разработок в этой области. Хотя видеокарты серии Radeon RX 9000 уже продемонстрировали заметные улучшения в производительности трассировки лучей, в некоторых играх есть проблемы, это такие проекты, как Indiana Jones and the Great Circle, Alan Wake II и Black Myth Wukong.

По прогнозам, архитектура UDNA будет лежать в основе будущих видеокарт AMD, а также ляжет в основу архитектуры графического ускорителя в будущей игровой консоли Sony PlayStation 6. NVIDIA, как ожидается, ответит новыми графическими ускорителями с архитектурой Rubin, конкретные детали относительно её возможностей остаются неизвестными. Текущие разработки сигнализируют о потенциальной «гонке» по трассировке лучей между двумя гигантами отрасли, сосредоточенной на том, чтобы сделать передовые методы рендеринга более доступными и производительными для массового сегмента.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#amd #видеокарты
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
32
В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
21
Представлен горный электровелосипед Nicolai S18 Swift с ABS и электродвигателем мощностью 750 Вт
1
Apple намеренно скрывала детали о возможностях собственного модема C1
2
В Сибири планируют создать новую железнодорожную магистраль
2
В Санкт-Петербурге построят небоскреб который станет вторым по высоте в мире
7
Трамп готов продлить отсрочку на запрет TikTok в США в третий раз после 19 июня
+
Поступил в продажу портативный монитор K16G Pro с 16-дюймовой IPS-панелью и частотой 144 Гц
+
Новый бизнес-джет Gulfstream G800 способен пролететь рекордные 15 186 км без посадки
6
Мод Atom’s Retribution 2 для Fallout 4 добавляет в игру более 27 часов геймплея
+
Casio выпустила лимитированные G-Shock в сотрудничестве с Tamio Okuda по цене $243
2
Российская кинологическая федерация: Собаки не считают хозяев вожаками
3
Наушники Sony WH-1000XM6 вернут складную конструкцию и могут подорожать в Европе
+
Миасский автомобильный завод объявил о начале полноценных испытаний обновленного «Урал-С35510»
+
Представлен электровелосипед Rad Power Bikes с запасом хода до 201 км
+
Сколько будет давать за 1 доллар летом 2025 года, и при каких условиях рубль снова может подорожать
6
My Esel представила электровелосипед M-Cross с деревянной рамой и съёмным аккумулятором 630 Вт·ч
1
OnePlus Nord 5 появился в базе сертификации TUV Rheinland с аккумулятором емкостью 6500 мАч+
+
Microsoft рассказала о возросшей скорости выполнения задач ПК с Windows 11 по сравнению с Windows 10
3
Вышла версия 25.05 Grasping Fortune модификации Tamriel Rebuilt для The Elder Scrolls III: Morrowind
+

Популярные статьи

Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
36
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
35
6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году
7
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
Гигантский китайский корабль «Ляован-1» готовится следить за спутниками США
+
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
16
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
7
«Полёт-1» - как создавали первый в мире боевой искусственный спутник Земли
+
Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры
19
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
21

Сейчас обсуждают

Roditch
14:57
У меня закрадывается смутное сомнение, что ЕС собираются обнулить до состояния 50-ых годов.
В России собрали установку «Пульсар», объединяющую три способа обработки поверхности материалов
OgoGoLog
14:55
То ли дело Маск с движками и идеями времён холодной войны больно вперёд ушел. Китайцы только навёрстывают упущенное отставание от достижений СССР/РФ + коммерческие проекты (собственно как и у Маска)
Как азиатские страны начинают доминировать в космической отрасли
OgoGoLog
14:51
"Их, впрочем, тоже не спрашивали" Ну это для них норма, забыли ))
Президент Польши Анджей Дуда поддержал размещение в стране французского ядерного оружия
Docent
14:50
Раньше было "последнее китайское предупреждение", а теперь "последний европейский отказ от газа". Смысл не изменился... %)
В России собрали установку «Пульсар», объединяющую три способа обработки поверхности материалов
Waramagedon
14:47
это тебя идиота тогда не было. 2005 году «Луноход» обнаружился на фотографиях, сделанных орбитальным лунным аппаратом NASA.
Как азиатские страны начинают доминировать в космической отрасли
Диман
14:39
красивая цена. тогда уж 9100+мать и озу еще дешевле
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
Диман
14:35
не вижу смысла обновлять проц через год два. там прирост мизерный а стоят они всеравно прилично. лучше взять одну мать+проц сидеть 5 лет потом все слить и купить новую мать проц. контроллер памяти...
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
usr721
14:35
И причем здесь укры? Их, впрочем, тоже не спрашивали при ядерном разоружении Украины.
Президент Польши Анджей Дуда поддержал размещение в стране французского ядерного оружия
Waramagedon
14:33
проблема в том, что не ты играешь, а за тебя играет алгоритм, и неважна какая стата и попадаемость. Всё сделано так, чтоб доить детей.
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
Родион Вестов
14:33
Это та Бинанс которая недавно только о судебных тяжб отошла?). Норм че, демократичненько. А кто владелец аккаунта будет, президент?)
Кыргызстан планирует создать национальный крипторезерв при поддержке биржи Binance
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем