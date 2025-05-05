У RTX PRO 6000 в три раза больше памяти, чем у GeForce RTX 5090.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, профессиональная флагманская видеокарта нового поколения с 96 ГБ видеопамяти, появилась в первых зарубежных интернет-магазинах: цены начинаются от 10000 долларов США, сообщают Wccftech и VideoCardz. В частности, в ряде европейских торговых сетей цена видеокарты находится в диапазоне от 9 до 11 тысяч евро.

Источник изображения: NVIDIA, Wccftech

Рассматриваемый вариант NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell — это базовая версия видеокарты с дизайном, очень похожим на потребительскую GeForce RTX 5090 Founders Edition. Обе используют один и тот же графический процессор GB202, но в разной конфигурации: в профессиональной видеокарте активны все блоки, включая 24064 CUDA ядра, в потребительской видеокарте используется несколько урезанная версия — 21760 CUDA ядер. Однако наиболее существенным отличием является втрое больший объём видеопамяти, поддержка специализированного ПО и дополнительные возможности.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell оснащена 96 ГБ памяти GDDR7, в два раза больше, чем у предшественника RTX 6000 ADA. Благодаря такому объёму видеопамяти RTX PRO 6000 готова к интенсивным рабочим нагрузкам ИИ, подойдёт для стартапов и малых предприятий в этой сфере. В числе уникальных возможностей профессиональных видеокарт Multi-Instance GPU (MIG) — возможность разбить GPU на четыре экземпляра для выполнения различных задач или распределения нагрузки.

Конструкция базовой версии NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell и потребительской GeForce RTX 5090 FE тоже похожи, используется несколько печатных плат и двухслотовая система охлаждения с двумя вентиляторами, насквозь продувающими радиатор. Существует ещё две версии RTX PRO 6000 Blackwell: Max-Q со сниженным энергопотреблением и системой охлаждения с центробежным вентилятором; серверная версия с системой охлаждения без вентилятора для установки в продуваемую стойку.