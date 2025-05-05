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Moleculo
Инсайдер Тайлера МакВикер: новую игру Half-Life 3 уже можно пройти от начала до конца
Игра якобы находится на стадии обширного тестирования.

Разработка долгожданного продолжения Half-Life от Valve, предположительно, находится на завершающих этапах, игра может быть выпущена до конца 2025 года, сообщает Eurogamer со ссылкой на недавнюю сессию вопросов и ответов инсайдера Тайлера МакВикера (Tyler McVicker). Инсайдер утверждает, что игру уже можно пройти от начала до конца, и предполагает, что её анонс может состояться уже этим летом.

Источник изображения: Diogo Cardoso, Unsplash

По информации МакВикера, HLX (кодовое обозначение новой Half-Life) не будет игрой для устройств виртуальной реальности. Хотя инсайдер избегает обсуждения конкретных сюжетных деталей, он намекнул на возможность появления в Half-Life героини из серии игр Portal, Челл (Chell), а также отметил сильное желание сценариста Valve Эрика Уолпоу (Erik Wolpaw) разработать Portal 3.

МакВикер заявил, что игра сейчас проходит обширное тестирование и, предположительно, находится в процессе оптимизации и полировки, т. е. основной контент и механики вряд ли уже подвергнутся серьёзным изменениям. В частности, в основе игры используется доработанная со времён Left 4 Dead 2 система процедурной генерации сущностей AI Director. Речь идёт скорее не о полной генерации уровней, а об изменении размещения физических объектов и персонажей в определённых рамках сюжетных ограничений.

Хотя слухи о новой части Half-Life продолжают набирать обороты, вряд ли к ним можно относиться всерьёз: фанаты франшизы видят намёки на разработку сиквела в практически любых действиях разработчиков на протяжении уже более чем 15 лет, да и отсутствие каких-либо конкретных утечек во время обширного тестирования (как утверждает инсайдер) выглядит довольно странно. Тем не менее, хотелось бы верить, что продолжение Half-Life всё-таки выйдет и история получит достойный финал.

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#игры #valve #half-life
Источник: eurogamer.net
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