Это модель от компании PNY с двумя вентиляторами.

Магазин Best Buy стал первым зарубежным ритейлером, который разместил информацию о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5060 в своём каталоге — это младшая видеокарта новой игровой линейки Blackwell от NVIDIA. В каталоге представлена разогнанная версия от компании PNY с ожидаемой датой начала продаж 19 мая, что совпадает с датой начала выставки Computex 2025. Несмотря на то, что наличие видеокарт пока не подтверждено и предзаказы ещё недоступны, в VideoCardz обратили внимание на раннее появление модели с ценой, предположительно равной рекомендованной (299 долларов США).

Источник изображения: PNY, VideoCardz

GeForce RTX 5060 основана на графическом процессоре GB206, в котором включено 3840 CUDA ядер. NVIDIA официально ещё не подтвердила дату начала продаж, подобные объявления обычно происходят примерно за неделю до релиза. Образцы для обзоров, вероятно, уже распространяются, учитывая предстоящее мероприятие Computex 2025, во время которого журналисты технологических изданий будут перегружены.

В VideoCardz высказывают некоторые беспокойства по поводу объёма памяти 8 ГБ и потенциального использования интерфейса PCIe 5.0 x8. По тестам ComputerBase, переход с PCIe 5.0 x8 на PCIe 4.0 x8 в среднем может обернуться для 8-гиговой версии RTX 5060 Ti потерей производительности в диапазоне 12,5…14,5% при разрешении 1440p. Скорее всего, RTX 5060 будет позиционироваться как решение для игр в разрешении 1080p, но это не отменяет того, что объём памяти и версия PCIe могут сдерживать потенциал графического процессора в некоторых сценариях.