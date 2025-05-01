По слухам, их отправляли в лабораторию во Вьетнаме, где производят видеокарты Limited Edition.

В базе данных грузоперевозок nbd.ltd энтузиасты снова отыскали свежие записи, имеющие отношение к видеокартам Battlemage с графическим процессором BMG-G31, в частности, утверждается о перемещении образцов во Вьетнам, где якобы производят эталонные лимитированные версии видеокарт Limited Edition, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Всё это может указывать на подготовку новой видеокарты в семействе Battlemage, более производительной, чем уже выпущенные Arc B570 и B580.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Ранее ходили слухи об отсутствии у Intel планов по выпуску более производительных видеокарт в семействе Battlemage, но с тех пор прошло много времени и многое поменялось, в т. ч. в руководстве Intel. На прошедших пресс-конференциях представители Intel не предоставили никакой новой информации о дискретных видеокартах, но нельзя исключать, что компания готовит ответ на новинки конкурентов: GeForce RTX 5060 (Ti) от NVIDIA и Radeon RX 9060 (XT) от AMD.

Источник изображения: nbd.ltd, VideoCardz

Ранее также в Сети заметили упоминание неизвестного графического ускорителя Intel с 24 ГБ видеопамяти. Предполагается, что это модификация Arc B580 для профессионального применения.