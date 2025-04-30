Должно хватить на четыре RTX 5080 или три RTX 5090.

Silverstone выпускает Hela 2500Rz — новый ATX 3.1 блок питания мощностью 2500 Вт, разработанный для высокопроизводительных систем, включая рабочие станции с несколькими видеокартами. Блок питания предлагает сразу четыре 16-контактных кабеля питания 12V-2x6, что потенциально должно позволить запитать четыре видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 5080 или три уровня RTX 5090, пишет Tom’s Hardware. Silverstone Hela 2500Rz подойдёт для питания одной мощной системы, поскольку имеет только один 24-контактный коннектор питания материнской платы.

Источник изображения: Silverstone

Помимо четырёх кабелей 12V-2x6, блок питания также предлагает несколько 8-контактных кабелей PCIe, предлагая повышенную гибкость в вопросе подключения различных видеокарт и плат расширения. В комплекте есть различные кабели, с двойными и одинарными штекерами, всего насчитывается семь 8-контактных штекеров.

Источник изображения: Silverstone

В числе прочих кабелей: три кабеля для питания SATA устройств, по четыре коннектора на каждом, четыре кабеля с 8-контактными EPS коннекторами для питания процессора и некоторых профессиональных видеокарт, которые оснащаются EPS коннекторами питания, одним кабелем с четырьмя коннекторами Molex.

В основе блока питания используются премиальные компоненты, включая японские высокотемпературные электролитические конденсаторы. Эффективность подтверждается сертификатом Cybenetics Platinum. Для охлаждения используется 135-мм вентилятор с двойным шарикоподшипником, поддерживается режим 0 RPM при низкой нагрузке.