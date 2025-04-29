Такая информация поступает из последних слухов о RX 9060 XT.

По последним слухам, Radeon RX 9060 XT анонсируют 21 мая во время запланированного выступления AMD в рамках выставки Computex 2025, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию ресурса Benchlife. Авторы последнего также ожидают, что фактическая доступность видеокарт будет обеспечена только к июню, даже если официально о старте продаж объявят до конца мая.

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Ранее сообщалось, что AMD готовит две версии Radeon RX 9060 XT с объёмом видеопамяти 16 и 8 ГБ как зеркальный ответ конкурирующим NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Теперь же на фоне критики 8-гиговой RTX 5060 Ti ходят слухи, что объёмы поставок версии RX 9060 XT на 8 ГБ могут быть низкими, либо видеокарту вообще могут не выпустить. Возможно, это недостоверная информация, как и недавние слухи о переносе RX 9070 GRE на четвёртый квартал — видеокарту уже анонсировали в Китае, и она появится в продаже 8 мая. Остаётся ждать официальной презентации RX 9060 XT.

Источник изображения: VideoCardz

По данным инсайдеров, Radeon RX 9060 XT основана на графическом процессоре Navi 44 XT, который предлагает 2048 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP) и может повышать частоту примерно до 3,2 ГГц. Видеокарты оснастят чипами памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с, общая ширина шины составит 128 бит.