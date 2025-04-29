Возможно, покажут и термосифонные системы охлаждения.

Noctua объявила о своём участии в выставке Computex 2025, которая пройдёт с 20 по 23 мая в выставочном центре Наньган в Тайбэе, столице Тайваня. Компания планирует познакомить посетителей с новыми продуктами и продемонстрировать эксклюзивные прототипы, а также рассказать о перспективах. Noctua, известная своими высокопроизводительными процессорными системами охлаждения и вентиляторами, намерена рассказать о текущих проектах и, возможно, представить новые совместные проекты, после успешного сотрудничества с ASUS и Seasonic для выпуска видеокарт и блоков питания с модернизированной системой охлаждения, пишет OC3D.

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Авторы ресурса ожидают, что одним из центральных объектов стенда Noctua станет термосифонная система охлаждения для процессора, прототипы которой уже были показаны ранее. Эта конструкция призвана повысить надёжность и снизить уровень шума по сравнению с традиционными жидкостными системами охлаждения процессора за счёт отсутствия насоса. Если производительность оправдает ожидания, эта система может заинтересовать энтузиастов, для которых на первом месте стоит тишина.

В числе прочих потенциальных экспонатов в OC3D перечисляют: 120-мм вентиляторы нового поколения; набор креплений для установки кулеров Noctua на процессоры с сокетом LGA 1851 со смещением; чёрные версии (Chromax Black) новых 140 и 120-мм вентиляторов. Официально компания не раскрывала подробности о составе своего стенда.