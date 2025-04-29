Разрешение дисплея 1920 на 492 пикселя.

ZALMAN представляет P40 DS, новый панорамный Mid-Tower корпус со встроенным дисплеем диагональю 9,1 дюйма для мониторинга показателей работы системы или дополнительной кастомизации. Дисплей установлен в нижней боковой части корпуса, имеет разрешение 1920 на 492 пикселя и может отображать разнообразные виджеты, настраиваемые с помощью программного обеспечения ZALMAN OZ Wide, сообщает Cowcotland. Этот дополнительный элемент и полезен, и придаёт корпусу уникальную эстетическую привлекательность.

Источник изображения: ZALMAN

ZALMAN P40 DS адаптирован для материнских плат с подключением кабелей на тыльной стороне, в частности, поддерживаются платы формата Micro-ATX и ATX. Внешние размеры корпуса 452×235×492 мм, внутри достаточно пространства, чтобы разместить современный мощный графический ускоритель длиной до 420 мм.

Настройка виджетов на встроенном дисплее в программном обеспечении ZALMAN OZ Wide. Источник изображения: ZALMAN

Что касается систем охлаждения для процессора, в корпус поместится воздушный кулер высотой 165 мм или жидкостная система охлаждения с радиатором типоразмера 360-мм, установленным на верхнюю панель. Для установки устройств хранения данных есть два унифицированных крепления для устройств формата 2,5/3,5 дюйма и ещё одно для устройств формата 2.5. Максимальная длина блока питания 180 мм. В корпус можно установить до десяти 120-мм вентиляторов, причём четыре фирменные модели ZM-AF120 с подсветкой и концентратор для подключения вентиляторов уже идут в комплекте.

Компания ZALMAN расширяет своё присутствие на рынке корпусов со встроенными дисплеями благодаря таким модификациям, как P40 DS, отметили в Cowcotland. Корпус доступен в чёрном и белом цвете.