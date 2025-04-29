Изменения продолжают тестировать.

Похоже, новые значки состояния батареи ещё не готовы для интеграции в стабильные сборки Windows 11, сообщает Windows Latest со ссылкой на ряд источников. В частности, один из главных менеджеров программ Microsoft, Дженнифер Джентельмен (Jennifer Gentleman), сообщила на платформе Reddit о том, что у неё нет точной даты выпуска новых значков. С выпуском тестовой сборки операционной системы под номером 27842 на канале Canary в Microsoft сообщили, что изменения вскоре будут повторно развёрнуты для тестировщиков, отметили журналисты ресурса. Компания начала работу над новыми значками год назад, и она продолжается до сих пор.

Источник изображения: Microsoft

В Windows Latest также напомнили, какие изменения принесут новые значки состояния батареи. Сам значок батареи теперь стал длиннее и имеет больше места для правильного отображения пиктограмм, отражающих состояние батареи. При этом пиктограммы переместились из верхнего левого угла в центр для лучшей видимости и экономии места. Например, при активной «умной» зарядке на значке батареи появится молния. Появилась цветовая индикация: жёлтый цвет указывает на режим экономии энергии, зелёный говорит о достаточном уровне заряда, красный — о низком уровне.