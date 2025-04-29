Представлено три линейки: STORM, BLADE и PRO.

ADATA Technology объявила о выпуске под брендом XPG серии высокопроизводительных твердотельных накопителей MARS 980 с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x4 и пиковыми скоростями на последовательных операциях чтения и записи до 14 и 13 ГБ/с соответственно, сообщает TechPowerUp. В серии представлено три линейки: STORM, BLADE и PRO. В числе отличий различные оптимизации, которые делают накопители той или иной линейки более подходящими под какие-то определённые рабочие сценарии. В целом все накопители позиционируются как продвинутые решения для профессиональных геймеров, создателей контента и разработчиков, включая тех, кто использует искусственный интеллект, а также прочих специалистов, которым необходимы быстрые накопители для выполнения задач с интенсивным использованием данных.

Источник изображения: ADATA XPG

Накопители MARS 980 STORM оснащаются запатентованной ADATA системой гибридного охлаждения. В частности, компания демонстрировала прототип этой уникальной конструкции ещё на выставке Computex в 2023 году. Говорится, что финальная версия системы охлаждения использует медные тепловые трубки, два вентилятора (подключены к плате накопителя) и внешнюю камеру, заполненную жидкостью. Накопители подходят для вычислений и аналитики данных на основе искусственного интеллекта, для профессиональных геймеров и создателей контента, которым нужна максимальная производительность хранилища.

Накопители MARS 980 BLADE оснащаются 6-нм контроллером, отличаются пониженным энергопотреблением и тепловыделением, не требуя какой-либо продвинутой системы охлаждения. Это позволяет использовать их в ноутбуках и игровых консолях — накопители совместимы с Sony PlayStation 5.

Накопители MARS 980 PRO в компании называют оптимальным выбором по соотношению цены и производительности. Накопители оснащаются активной относительно компактной системой активного охлаждения с одним вентилятором, которая позволяет использовать их с игровыми консолями Sony PlayStation 5. Вентилятор питается от платы накопителя.

Во всех линейках накопители будут доступны в вариантах объёмом до 4 ТБ включительно. На момент написания на сайте компании ещё не появились подробные характеристики всех моделей, есть данные по MARS 980 BLADE, который оснащается контроллером SM2508.