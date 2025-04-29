NVIDIA выпускает уже второй набор экстренных исправлений (hotfix) для графического драйвера Game Ready версии 576.02, сообщает VideoCardz. Сложно вспомнить, когда такое происходило ранее — выпуск двух хотфиксов подряд.
Новое программное обеспечение с номером версии 576.26 исправляет 10 ошибок, в совокупности с предыдущим набором экстренных исправлений 576.15 исправлено 16 проблем. Большинство исправлений связано с игровыми видеокартами нового поколения GeForce RTX 50: продолжается борьба с проблемами вывода изображения, исправляются различные ошибки в играх.
Вкратце, хотфикс 576.26 исправляет следующие проблемы:
- Вылеты в Black Myth: Wukong.
- Отсутствие изображения на ряде мониторов LG при подключении по DisplayPort 2.1 и включённом HDR (модели 27GX790A, 45GX950A, 32GX870A, 40WT95UF и 27G850A).
- Вылеты Red Dead Redemption 2 при использовании DX12.
- Зависания Horizon Forbidden West при загрузке сохранённых игр.
- Вылеты Dead Island 2.
- Мерцание текстур в Resident Evil 4 Remake.
- Периодические кратковременные мерцания на мониторах с высокой частотой обновления при подключении по DisplayPort 2.1.
- Мерцания в Forza Horizon 5.
- Проблемы с отрисовкой трассы в Forza Motorsport при ночных и тестовых заездах.
Основа драйвера выпуск 576.02 с исправлениями предыдущего хотфикса. Как и всегда, отмечается, что хотфикс — это бета-версия, которая проходит значительно сокращённый процесс контроля качества и предоставляется «как есть».
Если ни одна из исправленных проблем не является актуальной для конкретного пользователя, рекомендуется дождаться следующего стабильного WHQL драйвера, в который будут включены все эти исправления.