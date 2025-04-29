Это второй набор экстренных исправлений для графического драйвера Game Ready версии 576.02.

NVIDIA выпускает уже второй набор экстренных исправлений (hotfix) для графического драйвера Game Ready версии 576.02, сообщает VideoCardz. Сложно вспомнить, когда такое происходило ранее — выпуск двух хотфиксов подряд.

Новое программное обеспечение с номером версии 576.26 исправляет 10 ошибок, в совокупности с предыдущим набором экстренных исправлений 576.15 исправлено 16 проблем. Большинство исправлений связано с игровыми видеокартами нового поколения GeForce RTX 50: продолжается борьба с проблемами вывода изображения, исправляются различные ошибки в играх.

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Вкратце, хотфикс 576.26 исправляет следующие проблемы:

Вылеты в Black Myth: Wukong.

Отсутствие изображения на ряде мониторов LG при подключении по DisplayPort 2.1 и включённом HDR (модели 27GX790A, 45GX950A, 32GX870A, 40WT95UF и 27G850A).

Вылеты Red Dead Redemption 2 при использовании DX12.

Зависания Horizon Forbidden West при загрузке сохранённых игр.

Вылеты Dead Island 2.

Мерцание текстур в Resident Evil 4 Remake.

Периодические кратковременные мерцания на мониторах с высокой частотой обновления при подключении по DisplayPort 2.1.

Мерцания в Forza Horizon 5.

Проблемы с отрисовкой трассы в Forza Motorsport при ночных и тестовых заездах.

Основа драйвера выпуск 576.02 с исправлениями предыдущего хотфикса. Как и всегда, отмечается, что хотфикс — это бета-версия, которая проходит значительно сокращённый процесс контроля качества и предоставляется «как есть».

Если ни одна из исправленных проблем не является актуальной для конкретного пользователя, рекомендуется дождаться следующего стабильного WHQL драйвера, в который будут включены все эти исправления.