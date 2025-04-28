Флагманская конфигурация получит 16-гиговую RTX 5060 Ti.

Lenovo анонсировала в Китае мини-ПК ThinkCentre neo Ultra 2025 в 3,8-литровом алюминиевом корпусе, сообщает VideoCardz. При своих небольших размерах новинки включают комплектующие настольного класса: процессоры Intel Core Ultra 200S в корпусе LGA-1851, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, в последнем случае подтверждается лимит мощности 180 Вт как у настольной версии. Представлено несколько конфигураций: с процессором Core Ultra 5 и RTX 5060, процессором Core Ultra 7 и RTX 5060 Ti, а также флагманский вариант с Core Ultra 9 и RTX 5060 Ti 16 ГБ. Цена флагманской конфигурации не уточняется, две другие стоят от 14999 и 19999 юаней соответственно, предлагая 32 ГБ оперативной памяти и терабайтный накопитель.

Источник изображения: Lenovo, ThinkPad в Weibo

Что интересно, блок питания не внешний, а встроен в корпус — максимальная мощность 300 Вт. В Lenovo отметили возможности ПК в задачах, связанных с искусственным интеллектом, отметив совокупную производительность 825 триллионов операций в секунду (TOPS). Только для RTX 5060 Ti в NVIDIA заявляют производительность 759 TOPS, а для Intel Core Ultra 9 285 совокупная производительность в задачах ИИ составляет 36 TOPS. Подробностей, откуда взялись ещё 30 TOPS, пока нет, единственное, в презентации отмечается наличие выделенного NPU, подразумевается ли под этим видеокарта или процессор, непонятно. По данным компании, компьютер подойдёт для работы с большими языковыми моделями на 14 миллиардов параметров.