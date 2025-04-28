По 16 чипов GDDR7 с каждой стороны платы.

На китайском форуме ChipHell появились изображения печатной платы Max-Q версии профессиональной видеокарты NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, сообщает VideoCardz. На плате нет распаянных компонентов, тем не менее площадки для установки графического процессора и чипов памяти явно различимы: размеры графического процессора могут удивить, как и возможность установить 32 чипа памяти GDDR7 - по обе стороны печатной платы. NVIDIA уже представила серию RTX PRO 6000 Blackwell, видеокарты получили по 96 ГБ видеопамяти с 512-битной шиной, 32 чипа по 3 ГБ.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Разъёма дополнительного питания на платах тоже нет, впрочем, как и места для его установки. Дело в том, что в Max-Q и серверной версиях разъём питания выведен на торец конструкции, которая длиннее печатной платы, поэтому соединяется с последней четырьмя толстыми кабелями. Четыре крупных отверстия в верхней части печатной платы — место для пайки.

Источник изображения: ChipHell, VideoCardz

Источник изображения: ChipHell, VideoCardz

NVIDIA представила три версии видеокарты RTX PRO 6000 Blackwell во второй половине марта. Базовая версия внешне очень похожа на игровую GeForce RTX 5090, используется практически идентичная двухслотовая конструкция с несколькими печатными платами и реализация сквозного продува радиатора двумя осевыми вентиляторами. Мощность базовой версии составляет 600 Вт. Версия Max-Q оснащается системой охлаждения с центробежным вентилятором, её мощность снижена до 300 Вт. Серверная версия видеокарты оснащается системой охлаждения без вентилятора — поток воздуха в данном случае создаётся мощными вентиляторами в серверной стойке. Графические процессоры всех версий видеокарт предлагают 24064 CUDA ядра.