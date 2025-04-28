На китайском форуме ChipHell появились изображения печатной платы Max-Q версии профессиональной видеокарты NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, сообщает VideoCardz. На плате нет распаянных компонентов, тем не менее площадки для установки графического процессора и чипов памяти явно различимы: размеры графического процессора могут удивить, как и возможность установить 32 чипа памяти GDDR7 - по обе стороны печатной платы. NVIDIA уже представила серию RTX PRO 6000 Blackwell, видеокарты получили по 96 ГБ видеопамяти с 512-битной шиной, 32 чипа по 3 ГБ.
Разъёма дополнительного питания на платах тоже нет, впрочем, как и места для его установки. Дело в том, что в Max-Q и серверной версиях разъём питания выведен на торец конструкции, которая длиннее печатной платы, поэтому соединяется с последней четырьмя толстыми кабелями. Четыре крупных отверстия в верхней части печатной платы — место для пайки.
NVIDIA представила три версии видеокарты RTX PRO 6000 Blackwell во второй половине марта. Базовая версия внешне очень похожа на игровую GeForce RTX 5090, используется практически идентичная двухслотовая конструкция с несколькими печатными платами и реализация сквозного продува радиатора двумя осевыми вентиляторами. Мощность базовой версии составляет 600 Вт. Версия Max-Q оснащается системой охлаждения с центробежным вентилятором, её мощность снижена до 300 Вт. Серверная версия видеокарты оснащается системой охлаждения без вентилятора — поток воздуха в данном случае создаётся мощными вентиляторами в серверной стойке. Графические процессоры всех версий видеокарт предлагают 24064 CUDA ядра.