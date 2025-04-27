Предположительно, в новых BIOS начали реализовывать поддержку процессоров Ryzen Threadripper семейства Shimada Peak.

На странице одной из материнских плат GIGABYTE с чипсетом AMD TRX50 заметили появление новой версии BIOS с обновлением AMD SHP-AGESA 1.0.0.0 для поддержки процессоров следующего поколения, сообщает VideoCardz. Предположительно, аббревиатура SHP является сокращением от Shimada Peak, по слухам, это кодовое название будущих процессоров Ryzen Threadripper с ядрами Zen 5.

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AMD официально не подтверждала планы представить новые Ryzen Threadripper в ближайшее время, однако считается, что анонс может состояться в мае-июне, либо в рамках выставки Computex 2025, либо на мероприятии AMD Advancing AI 2025. Инсайдеры предсказывают появление новых процессоров для рабочих станций уже давно, они будут совместимы с существующим сокетом sTR5.

В Сети находили упоминания различных процессоров серии 9000WX с количеством ядер от 12 до 64, выпустит ли компания 96-ядерный вариант, пока неизвестно, но это считается вероятным, также ходят слухи о разработке первых Threadripper с 3D V-Cache.

Источник изображения: GIGABYTE, VideoCardz

В числе прочего, ожидается, что на будущих мероприятиях AMD представит новые потребительские видеокарты, Radeon RX 9060 XT и, возможно, RX 9070 GRE, новые профессиональные видеокарты с графическими процессорами на базе архитектуры RDNA 4, включая флагманскую модель с 32 ГБ видеопамяти, а также новые ускорители вычислений для серверного сегмента.