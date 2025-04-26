Плата отлично сочетается с белыми видеокартами PURE.

Sapphire расширила линейку PURE, выпустив в ней первую материнскую плату под названием PURE B650M WIFI. Материнская плата получила белую печатную плату и светло-серебристые радиаторы, расцветка как у видеокарт рассматриваемой линейки — теперь поклонникам бренда будет проще подобрать комплектующие для сборки компьютера, выдержанного в едином стиле.

Источник изображения: Sapphire蓝宝科技, bilibili

Судя по внешним признакам и спецификациям, материнская плата PURE B650M WIFI, скорее всего, является модификацией выпущенной ранее NITRO+ B650M WIFI.

В числе особенностей: подсистема питания 12+1+1, дополнительное питание процессора за счёт двух 8-контактных разъёмов EPS, четыре слота для оперативной памяти DDR5, два полноразмерных слота PCI Express с усиленной конструкцией (один с поддержкой PCIe 5.0 x16, другой с поддержкой PCIe 4.0 x4), два разъёма для M.2 накопителей (один PCIe 5.0 x4 и один PCIe 4.0 x4).

В числе портов на задней панели восемь USB, включая один Type-C и три Type-A со скоростью до 10 Гбит/с. Есть Wi-Fi 6 адаптер Realtek RTL8852BE, адаптер проводной Сети Realtek RTL8125BG со скоростью до 2,5 Гбит/с и встроенное аудио Realtek ALC897.

Источник изображения: Sapphire蓝宝科技, bilibili

Подробный обзор платы опубликован в официальном аккаунте Sapphire на китайской платформе bilibili, ещё один подробный обзор можно найти на сайте diy.pconline.com.cn. Согласно информации VideoCardz, официально плата будет продаваться только в Китае, цены неизвестны.